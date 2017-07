Werner Gutiérrez: “El país requiere abrir sus mercados y brindarle apoyo al sector privado”

Werner Gutiérrez, ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, afirmó que desde su origen la Asamblea Constituyente es ilegítima, por lo tanto el sector productivo la rechaza contundentemente, porque “Venezuela no necesita una nueva Constitución para poder resolver la crisis social, política, económica y agrícola que atraviesa actualmente”.

Destacó que en su contenido, la actual Carta Magna perfectamente permitiría a un gobierno sensato el poder iniciar los caminos de recuperación de la economía nacional.

“Evidentemente habría que modificar el estamento legal que el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han construido y que impiden el desarrollo agrícola y económico del país, como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que debe ser revisada en su contenido, la Ley de Semilla, Ciencia y Tecnología y la Ley de Precios Justos, y así un conjunto de leyes que deben ser revisadas para sanear la economía”, sugirió.

Gutiérrez manifestó, que el rechazo a la ANC obedece a que el Gobierno pretende eliminar por completo lo poco que queda de la propiedad privada. “Las tierras agrícolas pasarían a ser propiedad comunal y desaparecería el sector privado agroproductor, la agroindustria y todos sabemos que a pesar de haber estado sometidos a un modelo nefasto de intervención, 8 de cada 10 kilos de alimentos producidos en el país provienen del sector privado”, dijo.

Argumentó que de pasar todo el aparato productivo a manos del Gobierno con la implementación de la ANC, “habrá mayor destrucción de la producción y se verá reflejado en la menor disponibilidad de alimentos para el pueblo”.

El ex decano de la Facultad de Agronomía de Luz remarcó, que el país requiere entrar al modernismo y al futuro. “Abrir sus mercados, darle apoyo al sector privado, tras tener un Estado que por 18 años ha querido ser importador, productor y distribuidor, en lugar de ir a sus funciones naturales que es salud, educación, vialidad, seguridad en las zonas rurales y seguridad jurídica, ese debe ser el rol del Gobierno”.

Respetarla

Werner Gutiérrez, ex decano de la Facultad de Agronomía de Luz, indicó que con solo respetar lo que está establecido en la actual Constitución, el país se puede enrumbar por el camino productivo. “Hay que modificar leyes pero no modificar la Constitución, hay que respetarla que es distinto, pero tenemos un Gobierno bandido donde no hay independencia de poderes (…), por eso rechazamos la ANC porque traerá mayor destrucción de lo poco que queda del aparato productivo y el acceso a los alimentos”, enfatizó.