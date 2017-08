A Neymar le motivó ir al PSG porque “quería un reto más grande”

“Quería un reto más grande”, explicó el delantero brasileño Neymar, jugador más caro de la historia del fútbol, traspasado del Barcelona al PSG por 222 millones de euros, ayer durante su rueda de prensa de presentación, en el Parque de los Príncipes.

“Quería algo más grande, un reto mayor”, precisó el brasileño, llegado a París por “la ambición de este club, muy parecida a la mía”.

Neymar, de 25 años, se convirtió en el futbolista más caro de la historia al firmar por cinco temporadas con el PSG en una operación de 222 millones de euros.

“Esa ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida; me encontraba muy bien en Barcelona, en la ciudad, en el club, fue un momento lleno de tensión, de reflexionar sobre lo que debía hacer con mi vida. Dejo muchos amigos detrás, pero el fútbol es eso, nuestra vida pasa muy rápido”, explicó, para agregar que “en ningún momento he faltado el respeto al club o a los seguidores del Barça”.

El brasileño además dijo que desea poder jugar hoy en el inicio del campeonato galo. “Tengo mucha hambre de fútbol. Siempre quiero jugar, es lo que más me gusta en esta vida. Estoy listo para comenzar”.

En un tono más serio se refirió a los que señalan que su decisión se basa únicamente en criterios económicos ya que, según varias informaciones, en el PSG aumentará su sueldo hasta los 30 millones de euros anuales. “Los que dicen eso no saben nada de mi vida. Nunca me he movido por el dinero. Lo más importante es mi felicidad y la de mi familia. Sigo mi corazón, independientemente del dinero. Es lamentable que la gente piense así”, dijo.