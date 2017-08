Acecho a medios se incrementa en el afán de controlarlo todo

Este miércoles la diputada María Beatriz Martínez, aspirante a la Gobernación de Portuguesa por los partidos PJ, UNT, Puente y AP, dispensó una visita a este medio de comunicación con el propósito de manifestar a directivos y trabajadores su solidaridad con la situación que vive el Primer Diario de Portuguesa, por la falta de papel para sus ediciones impresas.

La parlamentaria nacional, acompañada de dirigentes de los partidos que la respaldan de cara a las primarias opositoras previstas para el próximo 10 de septiembre, dijo lamentar lo que ha venido ocurriendo con televisoras, emisoras de radio y periódicos en el país, “acechados por el régimen en su afán de controlar todo lo que no se inscribe en la línea de sus intereses (…) por eso los cierran, no les renuevan las concesiones o no les venden los insumos necesarios para su funcionamiento”, expresó.

Durante la visita este diario, Martínez se refirió igualmente a las elecciones regionales previstas para octubre, reiterando que “el voto es un arma poderosísima, que no debemos dejar de utilizar con el fin de desalojar a la tiranía”.