“Algunos alcaldes de Portuguesa viven en Barquisimeto a todo trapo”

Para el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado, José Barroso, la candidatura de Antonia Muñoz luce indetenible porque se trata de una dirigente honesta y leal, que realmente garantiza el legado del comandante Hugo Chávez y que no tiene incoherencias entre lo que dice y práctica por cuanto vive de su pensión, en Guanare y nadie puede cuestionarla.

“Antonia es dignidad, ha estado ocho años siendo la misma, viviendo donde siempre ha vivido, como siempre, no anda viajando para el exterior como muchos; no tiene fincas, no tiene medios de comunicación, es una mujer dedicada a trabajar por el pueblo, para él y por él; vive de su pensión como educadora jubilada y lo hace con modestia y dignidad”, afirma.

Barroso cree que hoy no basta usar el nombre de Hugo Chávez sino que con acciones cada persona debe demostrar su conducta revolucionaria y socialista. Señala que “sería el colmo” que pretendieran inhabilitar a Muñoz porque eso representaría una cachetada para el pueblo de Portuguesa, que viene repitiendo su nombre en todos los rincones del Estado.

A su juicio, la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela debería entender y asumir que esa organización la construyeron todos para impulsar una revolución que asegurará cambios, justicia, igualdad y una nueva y mejor manera de vivir y ver el mundo, no para gobernar haciendo riqueza, viajando por distintos países e incluso llegando al punto de gobernar un municipio y vivir en una ciudad grande.

“Tenemos la situación de personas que son alcaldes de un municipio pero viven en otra ciudad llena de lujos; hay por ejemplo dirigentes que son alcaldes en Portuguesa y viven en Barquisimeto a todo trapo y otros que son alcaldes de municipios pequeños y viven en Acarigua… eso es una grosería una inmoralidad y es todo lo contrario a lo que nos enseñó Chávez”, recalcó.

Barroso apuntó que muchos han olvidado que un cargo público es para servir a la gente y no asimismo. “En medio de esta guerra económica muchos en vez de trabajar se dedicaron a vender comida para ganar más plata en vez de organizar al pueblo para vencer esa guerra a través de los CLAP, las comunas y el poder popular”.

Por último, señaló que cree en Muñoz para volver a vivir el chavismo real, buscar recursos para el Estado, mejorar las condiciones de vida de su gente, concluir obras y proyectos y vivir realmente en revolución con ética, moral, justicia y en paz.