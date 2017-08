Antonia Muñoz: “Bajo ningún concepto voy a declinar mi candidatura”

“Andan diciendo por ahí que a la profesora Antonia Muñoz la van a llamar de Caracas y va a declinar y eso es absolutamente falso; a mí nadie me va llamar de Caracas… les digo déjense de rumores y vámonos respetando; no hay nada qué conversar ni nada qué hablar con quienes en ocho años no me han reconocido nada, ninguna obra, ninguna acción… ni siquiera me invitaron a dar una charla en todo ese tiempo y más bien me sabotearon cada cosa que hacía, así, que ¿qué vamos a conversar en este momento?”.

Con esas palabras, la ex gobernadora y nuevamente candidata a la Gobernación del estado, Antonia Muñoz, dejó claro que no está planteado bajo ningún concepto renunciar a su aspiración de gobernar otra vez a Portuguesa, y agregó que “ha sido mucho el desprecio y la desconsideración que ha recibido, incluso en lo personal”.

Considera que quienes han echado a rodar ese rumor juegan sucio y ella, en lo particular, aboga por una campaña transparente. Asimismo, apunta que al hablar de disciplina dentro de la revolución muchos la confunden porque ella también implica crítica, conciencia y no prestarse para manipulaciones.

Según dijo, las encuestas de calle hechas en los últimos años le favorecen y eso lo saben sus camaradas revolucionarios, pero públicamente ignoran los números, pretenden imponer su criterio y se dio inicio a toda una campaña para desprestigiarla, “con expedientes por allá y por acá… pero lleven sus expedientes a donde les dé la gana, porque nosotros estamos firmes para enfrentar cualquier suciedad”.

Muñoz manifiesta no entender cuál es el miedo en torno a su candidatura cuando muchos afirman que ella “pasó de moda y no tiene oportunidad”. “Lo que yo sí creo es que a la gente de Portuguesa no le gusta el sectarismo y le gusta que se le reconozca aun pensando distinto”.