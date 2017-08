Antonia Muñoz: “Sé que los portugueseños están hastiados del sectarismo”

En rueda de prensa ofrecida este martes desde la ciudad de Caracas, la exgobernadora Antonia Muñoz, afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE), sigue sin ofrecer una respuesta con respecto a la aceptación o no de su candidatura a la Gobernación del estado, y dejó claro que ese silencio “raya en lo incomprensible e incluso en la mala intención”.

Muñoz dejó claro que fue proscrita por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y, además, dijo que ha sido “arrinconada, desacreditada y víctima de una persecución inclemente. He aguantado estoicamente todo el desprecio que no merezco y se que los portugueseños están hastiados del sectarismo que impuso el gobierno que me antecedió… yo, hace tiempo estoy expulsada del partido, pero seguiré militando en la revolución”.

Recordó que su candidatura fue admitida por el CNE en fecha 14 de agosto, oficio que fue hecho publico el 23 del mismo con el estatus de “rechazada”, y recalcó que sigue sin saber cuáles son los argumentos que conllevan al cambio, porque desconoce qué fue lo que incumplió de los artículos 114 y 132 de la Ley de Procesos Electorales.

Señala que el Partido Socialista Organizado en Venezuela (Psoev) -que es el que la postula- presentó todos los recaudos solicitados “y por eso el cambio con respecto a la postulación resulta una inmensa falta de respeto y un hecho violatorio de mis derechos políticos”.

La exmandataria portugueseña, cree que todo esto es un “bochornoso espectáculo que da mucho que desear y decir, y que además genera mucha incertidumbre entre la militancia revolucionaria. En el Psuv me califican de traidora y de indisciplinada, y quienes me conocen saben que soy amante de justicia, que llamo a lo bueno, bueno y a lo malo, malo; que sí soy chavista y se obedecer al pueblo”.