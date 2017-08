Armado de la palabra

La paradoja del ombligo político

Por: Auber Infante Bustamante

Pudiéramos citar muchas anécdotas y cuentos acerca del ombligo, lo cierto es que después que nacemos el ombligo no sirve para nada. De esta parte del cuerpo podemos decir además que no está para cumplir una determinada función vital ni está relacionado a nada que pueda afectar o proteger nuestro cuerpo y nuestro organismo de alguna invasión bacteriana. Sin embargo, se han ido construyendo social y culturalmente, a lo largo de la historia, distintos significados y propósitos del ombligo. Durante mucho tiempo mostrar el ombligo fue considerado un tabú, recuerdo tanto la expresión de las viejas chismosas de mi pueblo: “esa muchacha ya va a salir preñá, se la pasa enseñando el ombligo por ahí”. En la actualidad el ombligo ha dejado de ser un tabú y las mujeres lo exhiben con un propósito puramente estético, como lo demuestra el hecho de que sean muy comunes prendas de ropa femenina que dejan el ombligo al descubierto, o que incluso sea muy frecuente que el ombligo se adorne con piercings o un tatuaje. De muchas culturas se ha dicho que se creen el ombligo del mundo, y se hace para destacar que se creen muy importantes e imprescindibles.

Soy de los que piensa que todos y muy a nuestra manera construimos ese micro ambiente que nos hará feliz.; en efecto, nos gustaría vivir en “UN MUNDO FELIZ”, Puede ser que mi mundo sea apreciado más feo que el de los demás, decadente o insignificante. Ese es mi mundo, lo veo hermoso, deseable para vivir y compartir; en base a él genero opiniones, criterios y construyo situaciones que me son placenteras. Es mi manera de relacionarme con otras personas y trato de influir en los demás, que copien mi estilo de vida, mi forma de pensar. Es así como hoy muchos nos creemos el ombligo de la política venezolana, que sin nuestra opinión y actuación el país, o la democracia están perdidas. Hasta nos permitimos citar frases y publicar pensamientos “profundos”. El primer ombligo político moderno en Venezuela, fue el desparecido Mico Mandante, que con su mitomanía nos condujo al frente de un despeñadero, ordenando dar un paso al frente votando por su heredero y paisano de Francisco de Paula Santander Ocaña.

¿A quién representan estos Parlamentarios de la espuria Asamblea Nacional Constituyente? A mí no me representan; pues, son un ombligo y bien feo. ¿Nos pondrán trabas para participar en las elecciones? Mientras más estúpidas nos parezcan las condiciones, mejor para ellos, como la tal Carta de Buena Conducta. ¿Se realizaran las elecciones de gobernadores? Estoy seguro que no, porque la paliza sería tan grande que no correrán ese riesgo. Nunca estarán dadas las condiciones. ¿Si ocurrieran las elecciones de gobernadores debemos salir a votar? Si y mil veces sí. Estamos ante muchos dilemas. Votar o no votar.

Otro es, opinamos lo que nos da la gana y destruimos nuestros candidatos o mantenemos la calma y salimos a votar disciplinadamente por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. La idea es salir a votar. Hoy, a través de las redes sociales y en nuestra vida diaria, debemos afincar nuestro esfuerzo en promocionar cada quien su candidato, hablar de sus virtudes, bondades para gobernar y llevar mucha gente a votar el día de las primarias, colmemos las redes apoyando el candidato o candidata de la unidad. Olvídense de que tiene el ombligo choreto. Parte del esfuerzo en todos los lugares de Venezuela, es fundamentar nuestro rechazo a los candidatos que representan el continuismo de Nicolás Maduro y su Estado fallido, así como la decadencia de la usurpadora bota cubana. Dejemos de ser ombligos y participemos activa y positivamente. ¡Que vivan la democracia y los hombres libres, carajo!