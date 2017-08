CNE rechazó inscripción de la candidatura de Antonia Muñoz

En horas de la tarde de este miércoles, Antonia Muñoz informó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la postulación de su candidatura a la Gobernación por parte del Partido Socialista Organizado en Venezuela (Psoev), sin ofrecer mayores argumentos, hecho que –apuntó- se trata de una nueva maniobra para amilanar su aspiración, pero tajantemente ratificó que va con todo “porque el pueblo, la dignidad, la razón y la justicia están de mi lado”.

Acompañada de su equipo de trabajo, Muñoz mostró el oficio de fecha 14 de agosto emitido por la Junta Regional Electoral donde queda admitida su postulación, y se especifica que el Psoev cumplió con todos los requisitos y recaudos legales para inscribir su candidatura. Dijo que en la página del CNE pudo visualizarse este miércoles la misma notificación, con la misma fecha, pero con el estatus de rechazada.

Recalcó que va a persistir en su aspiración, y comentó que “curiosamente” el candidato Rafael Calles dijo en una entrevista el día de ayer que ella contaba con el apoyo del Psoev “por ahora”. “Yo me pregunté, ¿por ahora?, pero minutos después entendí a qué se refería, y sinceramente no entiendo cuál es el miedo y cuál es la falta de respeto”, expresó.

Indicó que introdujo ante el ente electoral una solicitud de información para saber qué razones llevaron a que la postulación del Psoev fuese rechazada, cuando ya había sido admitida e incluso la tarjeta había sido ubicada en el tarjetón electoral. Comentó que al manejar los argumentos del CNE se dispondrá a impugnar ese hecho (en los cinco días que establece la Ley) porque su candidatura va, “porque así lo quiere y lo decidió el pueblo”.

“No puede ser posible que en este momento haya un cerco político tan grande y que se pretenda que haya un solo candidato. Creo que se debería hablar claro para saber qué terreno estamos pisando, porque si ustedes inscribieron su candidato, yo también tengo derecho a inscribirme y la gente que cree en mí tiene derecho a postularme, a no ser que haya una nueva Ley que lo prohíbe, porque las coacciones, presiones y persecuciones sí existen”, aseveró.

¿Posición adelantada?

Antonia Muñoz también denunció que personas que integran el equipo “del compatriota” Rafael Calles, se han acercado a la Gobernación y están solicitando la entrega de oficinas y direcciones “y todo el mundo anda espantado”. Dijo que eso genera tristeza porque no es de revolucionarios.

-Cómo es que si todavía no se han dado las elecciones y no hay todavía un ganador, se le ocurre a un candidato ir a que le entreguen la Gobernación. ¿Qué es eso? ¿Qué nombre tiene eso? A mí me gusta llamar las cosas por su nombre y me gusta saber cómo es la cosa, o será un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente que debe haber un candidato único y que a ese se le entrega la Gobernación, no sé, yo pregunto, expresó.

Manifestó que todo tiene su límite y ella cree que se están sobrepasando. “Al menos deberían guardar las apariencias. ¿Si ya están entregando la Gobernación para qué elecciones?”, se preguntó.