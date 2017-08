Con buena intención

(Por: JOSÉ FRANCISCO MOSQUERA)

MEDIDA HERÓICA: ANTE la carencia de papel, UH tomó le decisión de ubicar la página 4, de opinión, solamente en la edición digital. Igualmente, bajar la edición impresa a 16 páginas, todo ello manteniendo la calidad periodística del diario.

ECLIPSE DE SOL el lunes pasado y eclipse permanente de muchos políticos.

OTRO “NUEVO” ESQUEMA agropecuario a fin de levantar la producción rural anuncia por enésima vez el ministro WCS. Esto hay reconocérselo al hombre: no se queda callado ni de brazos cruzados ante la crisis y las críticas. Anuncia a cada rato “nuevos” planes, esquemas, etc., que aunque no den resultados al menos lo ponen a él y al gobierno a sonar. ¿No tienen éxito? No importa, anuncian otro y así ad infinitum. Pa´lante, que pa´tras espantan.

ELECCIONES, ELECCIONES, ELECCIONES. Doble tanda deberán cumplir los opositores: las primarias y las propias. Esto los tendrá la mar de ocupados mientras el CNE y el Psuv alistan la estrategia e inventan nuevas modalidades para jorobarle la paciencia a la MUD. Así son las cosas.

ESTO PONE A los precandidatos en un aprieto, pues el trabajo será agobiante, al menos para los que de verdad tienen oportunidad de ser el abanderado opositor. Para los que se inscribieron para llenar un espacio y hacer pantalla, nada qué ver.

LA AN NO está eliminada, simplemente no se le hace caso.

EL GOBIERNO ANUNCIA un nueva carrera en una tal “Universidad de la Salud”. Se trata de formar fisiatras para supuestamente cubrir el vacío de estos profesionales. Olvida el gobierno que estos profesionales existen y cumplen una importante función, además de que han recibido una rigurosa preparación académica. Hay el temor de que se busque eliminar o poner en la picota a los que han venido ejerciendo noblemente.

¡VAYA!, LUISA ORTEGA tiene sus Santos protectores, quién la iba creer. Y a su marido, tal como lo había pronosticado esta columna, con la salida de la catira, se le acabó la manguangua.

EL BUEN AMIGO Franklin Rivero fue víctima de un nosequé en el ojo izquierdo, lo cual lo ha alejado de la actividad política, aunque siempre mantiene los contactos vía celular. Pero el caso es delicado y merece atención. A curarte pronto, Franklin.

ANTONIA MUÑOZ AFIRMA que “nada ni nadie” la sacará de su aspiración a ser candidata. Y eso que ya no está el que la quería “como si la hubiera parido.” La pelea es dura, negra.

EL CNP PORTUGUESA anuncia jornadas el 12.9 en Guanare y el 14.9 en Acarigua, con los ponentes Jean Freddy Gutiérrez y Marino Alvarado. No desmaya el gremio en este tipo de actividades.

¡EXAGERADO!, ME DIJERON cuando señalé que “hace un millón de años había normal suministro de agua potable en el centro de la ciudad.” Tal vez no sea un millón, pero sí sopotocientos mil, una cantidad súper gigantesca. ¿O fui exagerado al decir que alguna vez hubo suministro normal de agua?

POR LO QUE se ve en la prensa, Rafael Calles tiene un equipo de propaganda bastante activo. Todos los días hablan de él como la octava maravilla del mundo, teniendo en su gestión como alcalde de Guanare la punta de lanza de la actividad promotora. En esto, naturalmente RC aventaja a sus rivales del Psuv, pero sabemos que en el oficialismo las cosas no son por simpatías ni méritos políticos y personales, sino por “cuadre” cogollérico. Si RC lo tiene, además de su equipo trabajador, pues ya tiene el mandado hecho.

¿INCONGRUENCIA? ¡QUÉ VA! Es la denuncia de que las irregularidades en el suministro de combustible a fincas procesadoras de alimentos, así como su transporte, están perjudicando notablemente esta actividad económica, lo cual repercute en un aumento de los costos de producción, por el mercado negro de gasolina y gasoil que genera y la baja de producción que se refleja en la escasa oferta. Las fallas en el suministro de combustibles son imputables a la MUD. No, no, a Pdvsa.

FELO RAMÍREZ FUE, junto a Buck Canel, un gigante de la transmisión deportiva en la época de oro de la radio, ya que la TV estaba en pañales. No sé si llegaron a coincidir en alguna oportunidad, pero habría sido fabuloso. Fueron dos cubanos de oro. Chismenetoriginal@hotmail.com