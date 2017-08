con buena intención

JOSÉ FRANCISCO MOSQUERA/

LA PAUSA OBLIGADA de Última Hora se veía venir por lo que no es nada sorpresiva. UH ha dado cabida a todas las informaciones y opiniones de los diferentes sectores políticos y los articulistas y columnistas de opinión muestran un amplísimo abanico ideológico, de modo tal que no puede acusársele de ninguna parcialización. Indudablemente que estamos en una hora aciaga, no solo para el medio, sino para quienes hemos hecho profesión de fe en el periodismo y para la democracia y el libre juego de ideas. No sé si vendrán tiempos mejores –espero que sí- , por ahora, junto a los directivos y personal de UH aguantaremos la pela.

ELECCIONES, ¿CUÁNDO? EL día del carrizo en la tarde, cuando la rana eche pelos, cuando…y muchas más respuestas similares.

MIENTRAS EL GOBIERNO tenga la certeza de que los comicios regionales no les favorecerán ampliamente no dejará que el CNE –Consejo de No Elecciones- le dé play. Entretanto, el sepulcral y habitual silencio es la norma de conducta oficial. La MUD puede desgañitarse, los precandidatos hacer lo inverosímil en una campaña, pero nada de ello logrará conmover al régimen. Mientras, pensemos en dos fechas representativas: el 28 de diciembre y el 31 de febrero.

NUEVA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA: Artículo 1. “Venezuela es un país socialista, donde no tienen cabida otras corrientes del pensamiento, las cuales están proscritas y, en consecuencia, sus partidarios serán perseguidos y encarcelados, sin derecho a pataleo.” Quedó bien bonito.

LA RUBIA Y la morena están probando el caldo que ellas mismas ayudaron a preparar. Persecución, acoso, cédula y contra la pared, ahora eres una bandida, etc. Y demás cosas parecidas. En este drama la morena está un poquito mejor, porque al menos no ha tenido que irse del país, aunque está casi asfixiada, sin mucho margen de maniobra. Y la rubia, aunque recibe solidaridades externas, es poco probable que éstas se materialicen en hechos concretos. ¿En qué parará esto? Simplemente esperemos.

LO QUE PASA en Copei ocurre en todos los partidos, pero da la impresión que en el socialcristiano la cosa como que es más grave. En efecto, el hecho de que la candidatura del secretario general sea rechazada como ha sido la de Héctor Lameda da mucho qué pensar y no es de buenos augurios precisamente. Esto no lleva creer que el partido verde está al borde de su desaparición y si esto no sucede es porque Dios es muy grande.

18 AÑOS TIENEN los trillizos nacidos en 1999: inflación, inseguridad y autoritarismo. Ese trío y sus primos amenazan no solo a los recién nacidos, sino a los que ya tenemos unos añitos.

ME CONFUNDE UN correo de Viajes Verne, titulado “50 años de VV”, que incluye la copia de un aviso de prensa de 1975, es decir, 52 años ¿¿?? De todas maneras, felicitaciones, Vitto, por el medio cupón.

“EL CARABOBEÑO” fue el primer diario en sucumbir ante la escasez de papel y publicarse únicamente en su versión digital. No sé de otros casos.

IVÁN, YA ERA tiempo de que te echaras a un lado en la pugna candidatural. Caras nuevas, que tengan otras ofertas y otros puntos de vista siempre son necesarias, sin desechar como perol viejo a quienes exhiben amplia experiencia, pero cada quien en su puesto.

RECIBO UNA ACLARATORIA que considero importante, relacionada con dos términos que se utilizan incorrectamente: fisiatra y fisioterapeuta. El primero se refiere al profesional médico especialista en medicina física y rehabilitación; el segundo, es un técnico universitario especializado en terapias y establecer planes de recuperación a los pacientes. Las políticas de la Universidad de la salud van dirigidas los fisioterapeutas. La aclaratoria me llega por intermedio de Thaís Jara, profesional de la fisioterapia con más de 20 años de experiencia, hija del inolvidable colega Edgar Luis Jara. Gracias, Thaís.

LOS FUTURÓLOS PREDICEN que a vuelta de varios años no habrá periódicos impresos, ni libros y otras publicaciones; todas se verán por vía electrónica. Pero, cuando esto suceda será producto del progreso, de la evolución científica y tecnológica y no de la retaliación y la venganza, como parece ser el caso actual en Venezuela.

ESTA COLUMNA SEGUIRÁ apareciendo en la red hasta que el cuerpo aguante y suscribo plenamente el comunicado del CNP-Portuguesa.

chismenetoriginal@hotmail.com