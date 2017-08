Con la fulana Constituyente los problemas se han agravado

En opinión de José Rafael Márquez, dirigente de Procomunidad en Portuguesa, el Gobierno está asustado “porque pensaba que la oposición no iba a ir a la elecciones de gobernadores, y como resulta que sí vamos pese a todos los obstáculos, se inventará cualquier cosa para intentar que no se realicen”.

En la oposición -aseguró- estaremos listos con nuestros testigos para darle un revolcón al Gobierno, porque el pueblo está claro que no ha resuelto nada y que cada vez son más graves los problemas del país con la fulana constituyente.

“Aquí lo que hay es más necesidades, porque la gente no consigue los alimentos y cuando los encuentra no tiene dinero para comprarlos porque están carísimos, el kilo de arroz supera los 14 mil bolívares, la pasta los 11 mil, el azúcar 13 mil; entonces, el pueblo no le está viendo el queso a la tostada con esa constituyente”, concluyó Márquez.