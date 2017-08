Falta de insumos afecta siembra “agostera” de sorgo y soya

La aguda escasez de insumos para acometer las labores de siembra en el campo, impiden que los productores agrícolas puedan llevar a cabo la siembra de soya y sorgo este mes de agosto, como alternativa ante las dificultades que enfrentaron durante el ciclo invierno 2017 con la de cereales.

El productor Manuel Vicente Parra manifestó que debido a las fuertes lluvias registradas al inicio del invierno la siembra de soya de esos meses se vio afectada, por lo que muchos productores esperaban recuperarse en agosto.

“Estamos enfrentando una fuerte escasez de insumos, como es el caso del veneno para combatir la maleza que afecta la soya, déficit de insecticidas, protectores de semilla que son muy importantes, entre otros que hacen que perdamos un ciclo muy importante”, acotó.

Ante las dificultades que se enfrentaron en mayo para acometer la siembra de maíz, indicó que el sorgo y la soya eran una buena alternativa para el productor, “pero lamentablemente los insumos no llegaron a tiempo y no se sembrará ni el 1 % de lo que se había planificado para agosto”.

Sostuvo que ante esta situación, los agricultores se ven obligados a adquirir los productos en el mercado negro, donde los precios son exorbitantes.

“Son precios exagerados en productos que son de Agropatria, hay otras líneas de veneno que se consiguen que no sabemos si tienen los componentes adecuados para el cultivo; realmente es un momento muy difícil el que estamos atravesando en el sector agrícola”, enfatizó.

Precios

El productor Manuel Vicente Parra señaló que se está acercando la cosecha y hay preocupación en torno al precio del maíz. “Hemos escuchado propuestas que no se ajustan a la realidad, el maíz no debería costar menos de 2 mil bolívares por kilo, porque no se puede calcular un precio basado en la fecha que se inició la siembra, porque se debe tomar en cuenta la inflación”.

Remarcó que los insumos para la cosecha se han incrementado, “además de que fueron adquiridos bachaqueados y los gastos extras que han tenido los productores con la contratación de vigilantes para el resguardo de los cultivos por el alto índice de hurtos de maíz, generan pérdidas”.