Gobierno anunciará medidas contra el bloqueo financiero

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, informó que el viernes 1 de septiembre se anunciarán medidas para responder de forma recíproca al bloqueo financiero por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.

En su intervención, Rodríguez indicó que se ha abierto una investigación contra los responsables del bloqueo financiero contra el país, entre los que destacó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

“Quienes han llamado al bloqueo de nuestra patria deberán responder ante la justicia, por los crímenes que han cometido. Ahí están las pruebas formales de Julio Borges, quien se dedicó a pedir la intervención y el bloqueo financiero contra el país. Se determinará su responsabilidad, y la de todos aquellos que lo solicitaron”, aseveró.

En la primera sesión de la ANC fuera del Palacio Legislativo, Rodríguez precisó que Venezuela está enfrentada a los poderes mundiales, y de aquellos están aliados con la “derecha nacional”. “La derecha ha pedido la intervención de Venezuela (…) han pedido la intervención militar del país y el bloqueo financiero”.

“Ya no hay careta alguna, han pedido abiertamente la intervención militar del país y el bloqueo financiero. Teniendo nosotros barcos en la costa cargados con medicamentos y alimentos, no hay cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población porque hay un bloqueo económico (…) Se acaba de formalizar, con lo cual pretenden llevar al país a una cesación de pagos para agudizar la agresión económica contra el pueblo; no es cualquier cosa”, advirtió.

Rodríguez Torres

Durante el debate abierto de la ANC, intervino la exministra de Asuntos Penitenciarios y actual constituyente, Iris Varela, quien vinculó a Miguel Rodríguez Torres con varios asesinatos ocurridos en el país. “Yo creo hoy que ese señor Miguel Rodríguez Torres está detrás del asesinato de (Eliécer) Otayza y de Robert (Serra), lo creo, y de repente tiene que ver con lo que le pasó al comandante Chávez, eso habrá que investigarse”, enfatizó Varela.

Por su parte, la madre de Robert Serra, Zulay Aguirre, también acusó al exfuncionario. “Decía Iris que este ministro -Rodríguez Torres- nos traicionó. Sí, es el que está metido hasta el fondo, porque cuando el presidente Maduro le dio la orden, de una vez empezó a matar un pocotón de gente. Hay muchas cosas que por moral (…) por responsabilidad y lealtad al presidente Maduro no se pueden decir”, subrayó.