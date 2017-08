Iván Colmenares: “Tenemos la tarea de rescatar el optimismo del pueblo”

Iván Colmenares, candidato del MAS a la gobernación de Portuguesa, afirmó que participará en las primarias convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), para que sea el pueblo quien elija al abandero de la oposición.

“Unas primarias en donde participen todos los portugueseños, es la mejor decisión que pudo haber tomado la MUD, y aunque aún no se ha dado a conocer el reglamento, reitero mi intención de participar en ese proceso y me comprometo con todo el pueblo a respetar los resultados, se o no yo el favorecido”, expresó.

Recordó que está postulado como candidato por el MAS; sin embargo, dijo que están en conversaciones con algunos partidos políticos que hacen vida dentro de la MUD, los cuales podrían brindarle el apoyo.

El también ex gobernador del estado, reconoció estar consciente de que hay cierto descontento en el pueblo y que muchos están reacios a participar en los comicios regionales de octubre.

“Entiendo perfectamente que haya gente que se sienta decepcionada, desesperanzada, por eso nosotros tenemos una doble tarea, la de rescatar el optimismo del pueblo y lograr el cambio que todos queremos”, dijo.

Precisó que confía en que el pueblo sí participe, tanto en las primarias como en las elecciones a gobernadores, porque está convencido de que el sentimiento de cambio que poseen es más fuerte, sin embargo, dijo que para lograr esa participación, desde la Unidad tiene que hacerse una campaña realmente buena.

“Esta no debe ser una campaña de cancioncitas, fiestecitas o grandes concentraciones, tiene que ser de compromiso. Aquí hay que hablarle a la gente con la verdad, explicarle que vienen tiempos difíciles, pero que si todos nos unimos podemos lograr la victoria. Tenemos que llegar al corazón del pueblo, para llenarlo de voluntad y juntos lograr el cambio no solo en Portuguesa, sino en todo el país; es difícil, pero no imposible”, sentención el ex diputado a la AN Iván Colmenares.