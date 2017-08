José Borio Márquez: Régimen no tendrá éxito en su estrategia de infundir miedo

El responsable político del partido Voluntad Popular en el estado, José Borio Márquez, considera que la arremetida del régimen de Nicolás Maduro en contra de varios alcaldes opositores, a quienes se les destituyó, inhabilitó y condenó a prisión, es parte de una nueva estrategia para infundir miedo en la Unidad y que se minimice la exigencia de cambio.

“Estamos frente a un régimen dictatorial, autoritario, que actúa a sus anchas y que irrespeta la voluntad del pueblo”, dijo Márquez, quien rechaza la situación y lamenta profundamente que esas decisiones sean avaladas por un Tribunal Supremo de Justicia arrodillado y alineado con un proyecto político que solo ha traído hambre, miseria, inseguridad, pobreza y un deterioro paulatino de la calidad de vida de todos los venezolanos.

El dirigente afirma que la Mesa de Unidad se mantiene sólida y fortalecida y seguirá en resistencia, en la calle, exigiendo un cambio, pese a todas las arbitrariedades, abusos e ilegalidades que pueda cometer el Gobierno en su desespero por no querer abandonar el poder, reconociendo que hace rato perdió todo el apoyo popular.

“El Gobierno no va lograr su cometido; seguimos en la lucha y si lo que quieren es que tengamos miedo pues no, las cosas tienen que cambiar y seguimos luchando por una mejor Venezuela, así que no nos atemorizan las amenazas y los atropellos contra autoridades electas por el pueblo”, agregó finalmente.