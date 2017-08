La antena del cono sur

Por: Grossman Parra Pinto

FRASES CÉLEBRES: 1) William Tarek Saab: “No aspiro ser ahora ni nunca Fiscal General de la Republica” (Ja ja ja).- 2) Otra de William Tarek: “Mi principal misión es rescatar la credibilidad del Ministerio Público” (Je je je).- 3) Diosdado Cabello: “ Los chavistas no sabemos de odios” (Ji ji ji) 4) Delcy Rodríguez: “En la ANC no hay distinción política ni partidismo” (jo jo jo).- 5) Reinaldo Castañeda: “ Asumo la candidatura de Rafael Calles con gran humildad”( ju ju ju).

ESTA ANTENA la escribo con la mayor dificultad, pues en un amplio sector de Guanare, quedamos sin energía eléctrica durante gran parte del día, desde la mañana. Todo por culpa de Trump, Mariano Rajoy, el imperio, Juan Manuel Santos y la derecha terrorista.

DE VERDAD VERDAD que uno no encuentra cómo escribir estas columnas, pues de un momento a otro el gobierno, por intermedio del CNE y el TSJ, cambia las reglas, y en este momento no sabemos si en realidad hoy vence el plazo para las postulaciones para las regionales, o si ya la MUD tiene sus candidatos de consenso, pues definitivamente primarias no hay.

QUIEN SÍ ESTÁ TRANQUILO es Julián Terán, con Elvive, única organización política que en Portuguesa no tuvo ni tiene problemas para sus postulaciones. Julián inscribió su nombre para la Gobernación y por si acaso tiene lista su maqueta para el Consejo Legislativo, elecciones estas pospuestas para el próximo año. Sigan leyendo.

TERÁN tiene sus equipos en los 14 municipios y no descarta que ante tanta incertidumbre haya tarjetas de la oposición que se le acerquen y me informó que está dispuesto a conversar, tomando en cuenta el importante caudal de votos que tiene bajo la manga, sobre todo ha estado en contacto con destacadas iglesias cristianas, que le han manifestado su apoyo. ¡Amanecerá y veremos!

MIENTRAS REINALDO CASTAÑEDA desde el Comando Carabobo, del PSUV, en la avenida 23 de Enero, en Guanare, anunciaba junto a Rafael Calles, “la unidad alrededor de la candidatura del alcalde guanareño”, en ese mismo momento, sus partidarios, liderados por el ex candidato a constituyente, Luis David Rodríguez (esposo de Livia Padilla, mayor responsable de la debacle del gobernador en sus aspiraciones de ser candidato a gobernador) tomaba la sede del partido rojo en el barrio La Peñita, protestando “la imposición de Calles”. Sigan leyendo.

POR CIERTO, Rafael Calles lo primero que hizo fue reunirse con los otros once alcaldes rojos rojitos, mientras que Castañeda se caracterizó por pelear con ellos. Sigan leyendo.

ME IMAGINO QUE LA NEGRA ANTONIA habrá dicho que “así paga el diablo”, pues los alcaldes de Boconoíto, Papelón y Ospino, a quienes ella apoyó cuando fueron candidatos y no recibieron la tarjeta del PSUV, ahora le dieron la espalda. O sea que la ex gobernadora diría que “mientras más conozco a los hombres más quiero a mi perro”.

INVITADO POR LA OFICINA DE PRENSA del alcalde Rafael Calles fui a su rueda de prensa. Desde que se fue Castro Soteldo me borraron de la lista protocolar de la Gobernación, y desde que llegó Virginia “Pinochet” Delgado al Clep, también hicieron lo mismo. Sigan leyendo.

DESDE LA PARTE TRASERA del público observé a la hermosa, sexi, atractiva, linda, exuberante, despampanante, seductora, gentil y siempre trabajadora Mariana Lerín, en primera fila, después de estar desaparecida desde hace meses. Sigan leyendo.

MI AMIGO TITO, EL PATRULLERO DEL PSUV, y yo, observamos claramente como a la rubia diputada se le salían unas lágrimas mientras se anunciaba oficialmente la designación de Calles como candidato, y no supimos si esas lágrimas eran de emoción por la designación del candidato, o de alegría porque Castañeda fue descartado.

PARA EL MOMENTO de redactar esta Antena no sabemos el destino de Antonia Muñoz, pues si confirmamos que José Ruiz renunció a sus aspiraciones, ya que se había inscrito por iniciativa propia, pero a última hora nos informan que quienes se inscribieron bajo esa modalidad no deberán recoger las firmas inicialmente solicitadas. Sigan leyendo.

DE SER CIERTO, la Negra Antonia seguiría en la pelea, así el PCV le retire el apoyo, pero de todos modos la tienen en la mira para su inhabilitación, pero por ahora mejor dejo esta Antena hasta aquí para ir a averiguar las razones por las cuales lloraba Mariana Lerín.