“La militancia revolucionaria está harta de las imposiciones”

“En este momento vale la pena preguntar ¿hasta dónde va funcionar al dictadura dentro del partido?, ¿hasta cuándo se va seguir engañando a la militancia psuvista?, ¿si la Mesa de Unidad va a elecciones por qué nosotros, que venimos diciendo que somos los herederos de Chávez, que somos revolucionarios y demócratas, también no hacemos unas primarias?

Esas preguntas son formuladas por el dirigente revolucionario y vocero del Polo Patriótico de los Movimientos Sociales, Alexis Méndez, según quien la militancia revolucionaria está harta de imposiciones y de no poder opinar.

En esa tónica, invita a sus camaradas revolucionarios a cerrar filas y, como herederos de Chávez, exigir tener la posibilidad de elegir un candidato que represente la ética y la moral de Hugo Chávez. “El Psuv no puede seguir diciendo que es el único que tiene derechos y la unidad debe dejar ser una consigna y pasar a ser un hecho real”, afirma.

Desde su óptica, la posibilidad de que Antonia Muñoz quede por fuera y no pueda ser candidata para las próximas elecciones regionales “representa la más grande canallada política que haya podido consumarse en Portuguesa”, y ese hecho, obedece a “una alianza macabra” que tiene como único propósito desconocerla y aniquilarla políticamente.

El dirigente asegura que Muñoz no le conviene a los gobernantes de turno porque ella ya claramente ha dicho que no apoya muchas sinvergüenzuras que están pasando y muchas irregularidades con obras y empresas que han sido contratadas por el Estado. “Ellos no se van a dejar revisar de Antonia y por eso quieren a una persona como el candidato que pusieron”, comentó.

Por último, Méndez fue claro en decir que los sectores que apoyan a Muñoz -entre los que se incluye- seguirán peleando para que sea reconocida su inscripción porque saben que no hay un argumento legal válido que la impida. Dijo que es muy grande el temor que le tienen a la negra y que ante la malandreria electoral que no encuentra qué hacer, se impondrá la justicia, el pueblo y su sabiduría.