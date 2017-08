Lo más grave de la rechazada ANC es la hiperinflación que ha generado

“Las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente no sólo han acarreado sanciones a altos funcionarios del Ejecutivo nacional, sino que para peor han generado una hiperinflación en el país, fenómeno económico que obviamente no afectará a Nicolás Maduro y a su círculo de Miraflores, sino al pueblo de Venezuela”.

Este criterio fue expresado por Danny Villegas, analista político regional, quien considera que todos los pronunciamientos internacionales sobre el escenario constituyente, como lo dicho por los gobiernos ruso y chino, y los voceros de países de casi todo el continente americano, han producido una inestabilidad económica que nos ha empujado abruptamente a vivir por primera vez en una hiperinflación.

Explicó Villegas, que la hiperinflación se ve en el “dólar innombrable” que está subiendo casi que por hora, cosa que trae como consecuencia la subida de la mayoría de los artículos que se cotizan a razón de ese dólar.

El analista apuntó, que lo más lamentable es que en Miraflores no va a faltar comida, pero en la mesa de los guanareños, portugueseños y venezolanos sí, y todo es producto de la terquedad del presidente Maduro que no ha querido escuchar ni al Papa que se ha expresado a través del Cardenal Pietro Parolin, y ha pedido que se suspenda la Constituyente.

Cóctel explosivo

“Ese cóctel de terquedad, de decisiones equivocadas y el no querer escuchar a los actores políticos no sólo nacionales sino internacionales, nos ha llevado abruptamente a esta tragedia de hiperinflación. El Gobierno dice que le resbalan las sanciones, pero lo hace porque sus voceros no sufrirán las consecuencias de la crisis económica que se agudiza día tras día”, aseveró Danny Villegas.

El analista político añadió, que el problema se presenta barrio adentro donde las familias más pobres y de clase media tienen que pagar el impuesto más lesivo que se le puede cobrar a los sectores populares: la inflación.