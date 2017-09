“María Beatriz Martínez es el cerebro detrás de mi exclusión de las primarias”

El ex gobernador Iván Colmenares, acompañado de dirigentes del MAS, ofreció una rueda de prensa en la cual rechazó que la comisión electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), rechazara su postulación a las primarias en Portuguesa, acción que consideró una violación a su derecho a la participación.

El dirigente opositor explicó que en Caracas se hicieron dos reuniones, la primera el viernes de la semana pasada, en la cual solo Avanzada Progresista se opuso a la exclusión en las primarias de cualquier aspirante; mientras que en la segunda, efectuada el pasado lunes, se unió a esa posición UNT; sin embargo, Primero Justicia, AD y Voluntad popular, votaron a favor de que se le impidiera participar en el proceso.

Colmenares expresó que no se le dio una explicación oficial, de por qué no permitieron su participación en las primarias, a pesar de que la solicitó por escrito; no obstante, extraoficialmente dijo que al parecer fue porque la postulación fue hecha por el MAS, organización que no forma parte de la Unidad Democrática.

“El MAS es una organización política que siempre ha apostado al cambio de gobierno, de hecho para las elecciones regionales está apoyando a varios candidatos de otras organización de la Unidad en diferentes estados, pero cuando intenta postular a un independiente, no se lo permiten”, criticó.

Indicó que además del MAS, cuenta con el respaldo de organizaciones como Fuerza Liberal y Causa R, que sí son activas dentro de la MUD, por lo que reiteró que el rechazo a su candidatura es una violación a su derecho a la participación.

“Esperamos la MUD reconsidere esta decisión, porque cumplí con todos los requisitos exigidos, además, nadie me puede negar los 17 años que tengo haciéndole oposición a este régimen, y creo que hoy más que nunca tengo derecho a representar a la oposición en Portuguesa como candidato”, expresó.

Resaltó que a pesar de toda esta situación, ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), sigue siendo candidato a la gobernación por el MAS, por lo que expresó que si no hay una reconsideración sobre su participación en las primarias, esperará a que el proceso se realice y dependiendo de los resultados, fijará una posición al respecto.

No obstante, el también ex diputado, reiteró que cree poco probable que se realicen primarias en Portuguesa, ya que al parecer se está buscando que haya un consenso para apoyar a la diputada María Beatriz Martínez.

“Y yo a esa señora no la voy a apoyar más nunca, porque ella, la Procuradora General del estado durante mi periodo como gobernador en Portuguesa, es el cerebro de la exclusión de Iván Colmenares de las primarias, porque sabe que la única forma de salir victoriosa, es no teniendo contendientes y siendo designada como candidata desde Caracas”, expresó.