María Beatriz Martínez: “Quienes queremos cambio debemos votar para desalojar al madurismo”

“Es un falso dilema pensar en votar o no votar en las elecciones regionales, y digo que es falso, porque nosotros somos demócratas y los demócratas dilucidan los escenarios políticos es con votos. Por ello quienes aspiran un cambio en Portuguesa y Venezuela, deben salir a sufragar para desalojar al madurismo de la Gobernación de Portuguesa”.

Estos juicios los expresó la diputada María Beatriz Martínez, aspirante a la Gobernación, al ofrecer una rueda de prensa en Guanare para anunciar la activación de su equipo de campaña de cara a las elecciones primarias de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), donde competirá para convertirse en la abanderada unitaria de la oposición y la sociedad civil de la región.

Resaltó Martínez, que su jefe regional de campaña es el ingeniero Fuaz Kassen, y que cuenta con el respaldo de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, y Unión y Entendimiento (Puente); aseveró que el trabajo político se realizará con una visión municipalizada, por lo cual están designando responsables en cada uno de los 14 municipios.

Expuso además, que ha conformado un Consejo Consultivo que es un órgano integrado por expertos en seguridad, educación, agua, alimentación, entre otros renglones, para diseñar planes en aras de atender los problemas en todos los sectores, y contar con un equipo bien formado una vez conquiste la Gobernación.

En relación a su plan de gobierno, aseveró que prevé la recuperación económica y acabar con la pobreza estructural en Portuguesa, y apalancar el trabajo social y de base donde se creía que los factores de oposición no tenían acceso. “Somos la fuerza mayoritaria del país actualmente, cómo no vamos a votar si con votos es que podremos derrotar al chavismo, por lo que las regionales no pudieron seguir evadiéndolas gracias a la presión tanto en las calles como internacionalmente”.

Triste espectáculo

Al referirse a los candidatos de la revolución, Martínez dijo que están dando un triste espectáculo, ya que al aspirante del Psuv tienen que hacerle el favor de allanarle el camino electoral para que vaya solo al proceso y tenga posibilidades de ganar, y a la profesora Antonia Muñoz le están pagando con una medicina que no se ha atrevido a rechazar y a reconocer en sus propios partidarios, que son unos falsos y tramposos.

“Entre revolucionarios te veas. Si la profesora Muñoz hubiese tenido el valor de deslastrarse del peor error que ha tenido nuestro estado y nuestra historia, yo creo que el pueblo de Portuguesa se lo hubiese agradecido. En este momento ha sido presa de la trampa de lo que son ellos, maquiavélicos y cobardes”, concluyó Martínez.