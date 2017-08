Muchacho: Elecciones regionales son una oportunidad para movilizarse

Ramón Muchacho, alcalde de Chacao condenado a 15 meses de cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aseguró que “en Venezuela no hay posibilidad de una salida democrática”. Sin embargo, cree que la oposición debe ver los comicios regionales como una oportunidad para movilizarse.

“El problema de Venezuela no es que la oposición vaya o no a las regionales, las regionales no van a resolver los problemas, en Venezuela hoy no hay posibilidad de una salida democrática”, expresó el dirigente en una entrevista en CNN en Español.

En relación con las declaraciones emitidas este viernes, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde aseguró que no descarta una “opción militar” para Venezuela, Muchacho indicó que “la alternativa militar puede terminar siendo inevitable para el Gobierno estadounidense”.

“Cuando Trump lanza esa advertencia, le está lanzando una papa caliente a los Gobiernos de la región (…) Puede ser que no haya otras alternativas (a la intervención)”, agregó.

Al ser interrogado sobre cómo abandonó el país, el líder municipal comentó que recibió apoyo de gente solidaria para salir de Venezuela, pero no quiso dar detalles por seguridad.

“Salí porque tenemos muchos amigos que están dispuestos a ayudarnos. No puedo decir más”, reiteró.

A quienes le preguntan sobre por qué huyó del país y no se entregó a las autoridades venezolanas como Leopoldo López dijo: “Respeto las decisiones de mis compañeros, no las cuestiono, pero en Venezuela en este momento poco se puede hacer desde la cárcel, no quiero ser un problema más para mi equipo de trabajo, quiero seguir activo, luchando desde donde esté, mientras que estemos libres y podamos movernos, podremos hablar con los Gobiernos del mundo y seguir buscando apoyo”, expresó.