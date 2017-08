Muere niño al cortarse el cuello con un machete

Un niño murió al caer al suelo y provocarse una herida profunda en el cuello con un machete que llevaba en la mano, hecho ocurrido este martes en una parcela ubicada en el caserío San Isidro, parroquia Antolín Tovar del municipio San Genaro de Boconoíto.

El infortunado fue identificado como A.D.A., de 12 años de edad, con domicilio en el mencionado caserío.

Según lo relatado por su progenitor, su pequeño y otro niño de la zona se encontraban cortando monte con machetes, cuando se desató un aguacero, que los obligó a correr para resguardarse.

Comentó que en la carrera, y por lo resbaladizo del terreno mojado, su hijo perdió el equilibrio y cayó al suelo, con la mala fortuna de que el machete que llevaba en la mano lo cortó a la altura del cuello.

“Yo no me encontraba en la parcela. Cuando me avisaron de lo ocurrido a mi hijo ya lo habían llevado unos vecinos hasta el CDI de San Nicolás, donde murió a los pocos minutos de su ingreso”, acotó consternado el progenitor.

Al lugar acudieron funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios del Cicpc, Base Guanare, para iniciar las averiguaciones correspondientes.

El cadáver fue llevado por la misma comisión policial hasta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Guanare. La autopsia confirmó que el niño murió a consecuencia de una herida punzopenetrante que le cortó la yugular, entre otras graves lesiones en su cuello.