Nada detiene a un pueblo ansioso de libertad

Por: Edgar Rivero

Nuevamente el narcorégimen juega sus cartas bajo la manga. Herido por su presa, se niega a soltarla y mantiene sus colmillos en la yugular, en espera que su víctima deje de patalear y sucumba ante su voraz tiranía. Logró escudarse en sus viles artimañas contra la destitución, períodos vencidos, abandono del cargo, el revocatorio y todos los recursos legales que ha intentado aplicar la legítima Asamblea Nacional. Ahora con su flamante parapeto de constituyente, ha usurpado una vez más las funciones que no le corresponden, nombrando a dedo un nuevo “fiscal”, títere éste que se encargará de ir desacreditando y enjuiciando a cualquier obstáculo que les impida seguir perpetuándose en el poder; con ello, igualmente mantiene a la oposición ocupada en la defensa del campo corto, mientras desde Cuba, China y Rusia le dictan pautas y le dan armamento, para mantener el control. Su juego está claro: lavarse la cara y retomar ante la opinión pública internacional un supuesto sendero democrático.

De este lado democrático, pese a la adversidad y a las trabas impuestas, seguimos empeñados en la ruta electoral para abonar el camino del cambio político en Venezuela. Por supuesto, son muchas las críticas, descalificaciones y comentarios negativos que se han generado por las redes sociales en contra de la dirigencia opositora, que tomó la acertada decisión de participar en la contienda electoral del próximo mes de octubre. Algunos dirigentes de la “oposición” amenazan con promover la abstención. Obviando que no es tema de caprichos ni chantajes, sino un derecho constitucional que hasta ahora había sido negado por el régimen.

Claro está, abstenerse es una decisión libre, pero ello no quiere decir que no tenga consecuencias. La abstención individual tiene tanta relevancia como si yo, en lo personal, decido hacerle un boicot a la “Coca-Cola”. La abstención es importante y tiene consecuencias cuando afecta a un número importante y forma grupos relativamente homogéneos. Pero en esta lastimosa situación del país, sería un suicidio. A mi modo de ver, la abstención comienza a tener consecuencias cuando se estanca en determinados tramos de edad, sexo, algunos grupos sociales o áreas geográficas. Pero no me equivoco al afirmar que la gran mayoría haría lo que fuera necesario para lograr un cambio. Sabemos que no es fácil, que tratarán de torpedear, hacer trampas, inhabilitar, encarcelar a los candidatos de la Unidad que los aplastarán con una avalancha de votos, pero una cosa es cierta: es preferible morir intentándolo, que morir de inercia, hambre y desempleo entre otros males presentes.

Vale la pena señalar, que no se trata de hacerle el juego al régimen de turno, es actuar en función de los escenarios políticos – sociales que tenemos, no es cuestión de caprichos, ni emotividades, es el momento de continuar en la lucha democrática de manera sensata, firme, real, unida y con la determinación de comprender que el derecho al voto sigue siendo un arma potentísima para nuestros objetivos, no usar esa arma o mejor dicho ese derecho constitucional y democrático es aguantar el resultado y a la vez callarse, creyéndonos el cuento que si me abstengo castigo a la MUD, cuando lo cierto es que estaríamos dando por hecho que vivimos en una de las mejores democracias del mundo.

Finalmente, la tarea es titánica, consiste en luchar contra la campaña de desesperanza que tiene montada el narcorégimen y pedir el voto de confianza de un electorado bombardeado negativamente; limpiar y reparar el tejido político y de esa forma iniciar un proceso de reconstrucción del país. En el fondo la sociedad no es culpable del daño que la política partidista le ha hecho a la armonía social. La culpa de todo la tiene muy especialmente el partido del narcorégimen. Por eso ¡persistir es la orden! Nadie dijo que sería fácil y aunque parezca que aún son poderosos, por el contrario, no resisten ya la presión social y menos aún la internacional. No desmayemos, la victoria está cada día más cerca. Sigamos adelante y avancemos, que los venezolanos somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. ¡Con fuerza, determinación, fe, optimismo y espíritu de lucha lograremos nuestra ansiada libertad! ¡Viva Venezuela libre!

riveroeeea@gmail.com