Oposición se movilizó ayer en respaldo a alcaldes perseguidos

La oposición venezolana se movilizó este sábado en Caracas, atendiendo a la convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), “contra el fraude constituyente y la persecución contra los alcaldes”.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Andrés Mejía, aseguró que tanto Ramón Muchacho como David Smolansky, están siendo perseguidos por el simple hecho de proteger a los vecinos de sus municipios durante las protestas antigubernamentales.

“No vamos a arrodillarnos, no vamos a claudicar, sabemos que contamos con el respaldo del pueblo, no vamos a renunciar y no vamos a dar un paso atrás”, expresó Mejía.

Por su parte, el vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, señaló que es hora de retomar la agenda de calle para continuar con la lucha y el compromiso de un cambio para Venezuela.

“Todo lo avanzando no lo vamos a perder. Es momento de retomar una agenda de presión, por eso tenemos la responsabilidad de seguir en la calle, acompañando a la gente y reafirmando nuestro compromiso con el país”, dijo.