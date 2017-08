Paciente con úlcera varicosa denuncia “trato cruel” en el JMCR

“Me desaloja el área porque no hay material, y nos va a contaminar el espacio (…) váyase a un CDI, que allí si tienen medicamentos para tratarle su enfermedad”, con estas palabras habría obligado uno de los médicos que la mañana de ayer recibió guardia, a José Pérez, un hombre de escasos recursos que la noche del lunes llegó al hospital “JM Casal Ramos” de Acarigua-Araure, para solicitar le curaran las ulceras varicosas que tiene en ambas piernas.

“No hay palabras para poder expresar lo que se siente cuando un doctor te trata de esta manera, cuando te echan a la calle y no te queda de otra que esperar que alguien te tienda la mano, ya que no tienes dinero para ir a un centro donde al menos te cumplan con el tratamiento que me alivie el dolor que me causan las varices”, dijo Pérez, quien este martes se encontraba sentado en la acera, ubicada en la puerta que conduce al estacionamiento principal del “JM Casal Ramos”.

López exigió a las autoridades a meterle la lupa a casos como el suyo, ya que a su juicio “no puede ser posible que los galenos que estaban de guardia la noche del lunes me atendieran, me realizaran las curas que ameritaba, pero hoy (ayer) los médicos que recibieron el turno, además de insultarme y sacarme como un animal del área de emergencia, se negaron a terminar el tratamiento, ya que según ellos no había material, y si conseguían algo lo utilizarían en estrictas emergencias”.

El paciente, igualmente solicitó a quien pueda ayudarlo con recursos para adquirir medicamentos a contactarlo a través del teléfono 0414-5556249.