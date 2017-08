¿Quién es tu adversario?

(CARMEN PÉREZ MONTERO)

De acuerdo a comentarios que surgen entre algunos opositores sobre votar o no votar, deseo clarificar mi concepto ante tales dudas sembradas y justificadas por la misma situación política que se plantea en el País.

Ya la Oposición experimentó la nefasta experiencia de haberse inhibido en las elecciones parlamentarias del año 2015 y haberles dejado “en bandeja de plata” la Asamblea Nacional a los oficialistas para que la vistieran de “rojo … rojito” y se dedicaran a robar e insultar a todo aquel que piensa diferente y por ende, al pueblo; sin haber dejado durante esa etapa algún adelanto para nuestra Patria, sino hambre, corrupción, miseria e inseguridad.

Ahora, en el año 2017 no puede ni debe ocurrir lo mismo. Debemos rescatar la democracia a través de sus gobernaciones y ese sueño puede ser realidad mediante el voto.

El pueblo está ávido de votar en contra del régimen para salir de esta dictadura que está acabando con los venezolanos y a pesar del desánimo existente en la población, sabemos que éste es un pueblo guerrero y en esencia demócrata; por lo tanto, estamos seguros que ese día todos los opositores “como un solo hombre” saldrán a la calle a darle la estocada final a este régimen hambreador y corrupto.

Somos mayoría, esa verdad quedó demostrada al llevar a la Asamblea Nacional 112 representantes de la oposición y al lograr en la Consulta Popular que siete millones setecientos mil opositores al régimen manifestaran su libre opinión en contra de la ilegítima asamblea nacional constituyente.

Pero debo, como venezolana, amante de la democracia y apasionada por la libertad, recordarle a algunos líderes partidistas que esa conducta de falta de seriedad que han demostrado, en cuanto a las postulaciones de los candidatos no beneficia, en absoluto, la toma de decisión de la población votante que no aprueba el “bailoteo” de algunas organizaciones políticas que hoy postulan a un candidato excelente y mañana le retiran el apoyo y se lo dan a otro que, realmente, no garantiza el triunfo.

Como independiente observo desde afuera y el termómetro electoral sugiere mayor unidad, mayor sensatez y mayor responsabilidad en las tomas de decisiones. Los dirigentes de los partidos políticos deben analizar en frío las consecuencias de sus actos y escoger, de entre los inscritos, el mejor. Ese que garantice la avasallante votación no sólo en las primarias, sino en el enfrentamiento con el candidato oficialista.

El enemigo o adversario está en la acera de enfrente, no lo busque entre sus compañeros opositores. Todos ellos son amigos, van a una contienda interna sólo para garantizar la libertad en la escogencia del candidato opositor que llegará a la Gobernación del estado Portuguesa.

El adversario es el régimen dictatorial y no sus propios compañeros que están luchando brazo a brazo, juntos todos, arriesgando la vida y la libertad por un objetivo común: Devolver la Democracia a Venezuela.carpm44@ gmail.com