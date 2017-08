Restructuración del Clap exigen habitantes del barrio San Pablo

Habitantes del barrio San Pablo de Araure expresaron su descontento por las irregularidades que se están presentado en el Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), así como por la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes a los múltiples llamados que les han realizado para que solventen la situación.

Javier Valera, vocero de los vecinos, relató que en la comunidad actualmente están incorporadas al Clap 897 familias; sin embargo, existen casos de varias familias que habitan en una sola vivienda y que solo reciben una bolsa de comida cada mes y medio, por lo cual han solicitado la realización de un nuevo censo.

“A través de oficios firmados por más de 200 familias, hemos informado de la situación de nuestra comunidad a la alcaldesa Nubia Cupare, a la sala situacional de alimentación donde están José Mujica, Rosaura Galeno e Ingrid Salas, así como a la Zodi, sin tener hasta ahora una respuesta”, fustigó.

Nos es posible –dijo Valera- que esta comunidad que es 100% chavista esté siendo marginada, porque además que no nos venden cajas sino bolsas que vienen fallas, cada mes y medio, no quieren incluir a todas las familias, aun cuando muchos de los que no han sido incorporados son casos especiales.

-Además, la señora Gloria Valenzuela, que es la jefa del Clap, no se ha reunido ni una sola vez con la comunidad, solo dice que debemos esperar un nuevo censo pero ella sí mete y saca a quien quiere y cuando quiere, por eso estamos exigiendo a las autoridades competentes que vengan a la comunidad y nos escuchen, agregó.

Por otra parte, Valera también pidió a la alcaldesa Nubia Cupare que se ocupe en solucionar el problema que tienen con el agua en la parte baja de la comunidad donde no les llega desde hace ya bastante tiempo; “también queremos que atienda lo referente al alumbrado público y al servicio de aseo urbano que solo funciona en época de campaña”.