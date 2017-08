POR: ANTONIA MUÑOZ

El título de las reflexiones de hoy es parte de una afirmación de Simón Bolívar en una carta que le dirigiera a Francisco Antonio Zea (Vicepresidente de Venezuela) el 30 de junio de 1819: “NADA HAY QUE PUEDA DETENERNOS SI EL PUEBLO NOS AMA. LAS FUERZAS DEL ENEMIGO NO ALCANZAN NI PARA CONTENER A LOS PAISANOS”. Sin embargo, es necesario reconocer que no siempre ocurrió así, que fue hasta esa fecha cuando el Padre de la Patria pudo afirmar alborozado que por fin el pueblo humilde acudía al ejército a alistarse “por punta”, como en algún momento le manifestara el General Rafael Urdaneta. Es bueno recordar que ese pueblo dominado y subyugado por un poco más de 300 años no se adhirió inmediatamente a la lucha emprendida por algunos patriotas para liberarnos del yugo español; lucha que se había iniciado formalmente con la PROCLAMACIÓN, el 19 de abril de 1810, y la DECLARACIÓN de la independencia el 5 de julio de 1811. Muchos se mantuvieron al margen o se oponían por intereses de clase, otros porque 300 años de esclavitud pesaban demasiado en el imaginario colectivo.

Este primer párrafo ya lo compartí con mis lectores en el artículo publicado el jueves 13 de julio de este mismo año. Lo estoy repitiendo porque observo que muchas personas que fungen de líderes no terminan de entender que es un error creer que tienen los votos guardados en el bolsillo. En relación a este error nos permitimos referir un hecho durante la campaña electoral para relegitimar las autoridades que culminó con las elecciones del 30 de julio de 2000. Cuando el presidente Chávez vino a Guanare a darme su apoyo, recorriendo la caravana en la Av. 23 de enero, a él le impactó el fervor con que lo aclamaba la cantidad de gente que se reunió en la esquina del stadium “Cuco Rivas” más próxima a la pollera Juan sabroso. Después de saludarlos, me puso el brazo por el hombro y me dijo: “Negra, mira a ese pueblo eufórico y esperanzado, si nosotros hacemos las cosas bien, nunca más nos vamos del gobierno”. Fíjense que el presidente Chávez también usa el “Si” condicional de Bolívar, lo que significa que la confianza que un pueblo deposita en un o una gobernante debe cuidarse con mucho esmero porque no es un amor incondicional.

Desde esta trinchera de lucha ideológica creemos que el amor del pueblo no es incondicional, que si el amor del pueblo no es correspondido con amor, este poco a poco languidece y sume a las masas en una gran frustración y desesperanza. En este sentido, debemos enfatizar que el amor al pueblo no puede reducirse solo a lo material. El amor verdadero implica también, respeto, reconocimiento a las y los ciudadanos como protagonistas de su propio destino, tolerancia ante las diferencias que siempre surgirán por aquello de que “cada cabeza es un mundo…”. Con esta convicción en mente el Presidente escribió en el segundo semestre de 2010 un documento que título “LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN POLÍTICAS”. Allí nos advirtió sobre el peligro que representaba para la Revolución, la práctica de vicios de la cultura capitalista como: el burocratismo, individualismo, sectarismo, nepotismo, despotismo, corrupción.

Insistimos en este tema porque hay gente que no quiere entender que “la hegemonía del proyecto Bolivariano no se logrará imponiendo sino convenciendo”. Esto último, palabras más, palabras menos, lo recordó nuestro amado presidente Chávez en su gabinete ministerial, bautizado como golpe de timón. Porque confirmamos en las mesas de trabajo del 2011, que lo que planteaba el presidente Chávez venía del sentir del pueblo; 12 de agosto de 2012 lo escribimos en una reflexión que titulamos: PARA QUE EL AMOR NO SE ENFRIE… PARA QUE EL AMOR NO SE MUDE; sin embargo, todas nuestras advertencias parecen caer en terreno infértil. Ya no sabemos cómo llamar la atención sobre este comportamiento, sin ninguna duda contra revolucionario.

No puede ser que a esta altura de la Revolución alguien que funja de líder o lidereza, crea que es admisible o aceptable que se ande por allí comprando voluntades y adhesiones, con diferentes tipos de prebendas, incluyendo metálico. También es muy triste que a quien haya osado no seguir la línea que venía de arriba (nos imaginamos que del cielo) se le amenace con excluirlo del CLAP y del partido “porque las órdenes de un funcionario del Poder Ejecutivo regional no se discuten sino que se cumplen”. Gente que piensa y actúa de esa manera, jamás entendió a Chávez, jamás oyó, leyó y menos internalizó lo que él solicitó en “El golpe de timón”. Es más, ni siquiera se enteró que Diosdado dijo después del llamado a Constituyente por el presidente Maduro en relación a que sería la gente quien decidiría sus Constituyentes. Palabras que se las lleva el viento. Una de las causas de la desesperanza de alguna de nuestra gente es observar una y otra vez que NO EXISTE COHERENCIA ENTRE LO QUE SE DICE Y LO QUE SE HACE. Con conductas como esas se hace pedazos y se pisotea la ETICA Y MORAL SOCIALISTA.

Finalmente, ojalá la ANC dedique algún tiempo a la autocrítica sincera, profunda y descarnada, porque de nuestro lado también hay que enderezar muchos entuertos. Sé que está planteado atender con urgencia la situación económica porque afecta primeramente la ALIMENTACIÓN que es una necesidad fisiológica que nos toca la puerta tres veces al día. Paralela o seguidamente, por razones obvias, debe atenderse la SEGURIDAD personal, jurídica y de bienes. Es muy terrible andar asustado temiendo que en cualquier recodo un delincuente te pueda quitar la vida; sin embargo, es doblemente triste sentirse perseguido y amedrentado por alguien que abusa del poder que le prestó el pueblo. La razón: diferencia de opinión. Por eso, en el arte de gobernar y de convencer, no podemos olvidar que los seres humanos tenemos necesidades materiales y espirituales. Así lo expresa la santa la Biblia: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4:4)” Por eso, es tan importante el AMOR, el RESPETO y el RECONOCIMIENTO al prójimo. ¡CHÁVEZ VIVE. LA LUCHA POR LA PATRIA HONESTA, SOBERANA Y JUSTA SIGUE!

Guanare, miércoles 9 de agosto de 2017.