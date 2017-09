Siempre he sido una defensora de la libertad de expresión

La ex gobernadora Antonia Muñoz, lamentó ayer la situación registrada con este rotativo, que debió asumir “una pausa obligada” en su circulación impresa por la falta de papel, insumo cuyo único proveedor es el Estado venezolano, a través de la Corporación Maneiro.

“Espero todo sea resuelto”, aseveró y apuntó que se considera una defensora de la libertad de expresión y del respeto al ejercicio periodístico.

Muñoz también se refirió al tema de su candidatura a la Gobernación, y ratificó que se mantiene “un silencio administrativo” por parte del Consejo Nacional Electoral con respecto a la misma, por lo que pidió a quienes le apoyan en su aspiración “no perder la esperanza y mucho menos la fe”.

“Que cada quien haga lo que le corresponde. Los pueblos son lo que su gente es y cuando se acepta cualquier cosa, pues pasa cualquier cosa y muchas veces esas cosas pasan por el silencio de la gente buena pero hay que confiar en Dios y en los hombres administradores de justicia”, dijo.

Señaló que ha hecho lo que le corresponde. El 24 de este mes introdujo en Junta Regional Electoral un escrito pidiendo respuestas ante el rechazo de su postulación y también el pasado lunes 28 ante el CNE en Caracas introdujo un recurso de impugnación. Adicional a ello, intentó conversar con una de las rectoras del ente comicial, pero finalmente el encuentro no se dio.

El dinero como mercancía

En otro tema, Muñoz manifestó que el resulta inconcebible que las entidades bancarias estén dando solo 20 mil bolívares a los titulares. “El dinero se convirtió en una mercancía y eso viene desde hace tiempo pero nadie hace nada… y si uno lo denuncia, resulta que de una vez dicen que me pasé para otro bando, que estoy en la acera del frente y que me convertí en vocera de al MUD”, comentó.

Aseveró que hay muchos payasos declarando y justificando incluso las ventas condicionadas y en lugar de corregir la situación para que no se obligue a comprar lo que no se puede en muchos casos, lo avalan. “Hay que hablar y decir las cosas y yo no tengo miedo”, indicó.