Socaportuguesa apenas logró cubrir 20% del consumo nacional de azúcar

Apenas un 20% del consumo nacional logró cubrir la Sociedad de Cañicultores del estado Portuguesa (Socaportuguesa) con la producción de 240 mil toneladas de azúcar en la zafra 2016-2017, según informó su presidente Oscar Contreras, en la asamblea anual realizada este jueves para evaluar los resultados obtenidos.

“Esperábamos una mejor zafra, pero los inconvenientes que se presentaron con la anterior (2015-2016), donde se quedaron sin moler alrededor de 500 mil toneladas, repercutieron de forma negativa en esta zafra; además, tocó desviar caña a otros centrales dada la inclemencia del tiempo, y también se empezó tarde por la falta de repuestos para los prestadores de servicio”, manifestó.

Otra de las cosas que afectó el desarrollo de la zafra, según Contreras, fue el hecho de que empezaron con un precio que no estaba ajustado a la realidad, “cosa que no soporta ningún aparato productivo con una inflación como la que tenemos y que he mermado significativamente la producción a nivel nacional”.

Recordó que en diciembre se estableció el precio del azúcar al consumidor en Bs. 460, “lo que cual está completamente desfasado de la realidad, donde cualquier rubro en el mercado sobrepasa los Bs.10 mil por kilo; de hecho, hace poco nos reunimos y según los costos de producción coincidimos que para tener cierta rentabilidad el kilo de azúcar debería estar por encima de los bs. 10 mil”.

Pese a esta realidad, el presidente de Socaportuguesa indicó que continúan teniendo el rendimiento más alto a nivel nacional, con 72 toneladas por hectárea. “Seguimos siendo el primer productor de caña de azúcar, pero es lamentable que el rendimiento nacional esté cercano a las 40 toneladas por hectáreas”, apuntó.

Contreras expresó también su preocupación por lo que será la zafra 2017-2018, debido a que por falta de insumos no fueron realizadas a tiempo las labores agronómicas para la poca caña que tienen a nivel del campo.

“El próximo año la zafra será peor que la que estamos cerrando, podríamos estar rondando solo los 3 millones de toneladas de caña, supeditado esto a que consigamos los insumos y repuestos, porque hoy en día, cuando estamos a escasos 4 meses para arrancar, no contamos con ellos”, resaltó.

Terapia intensiva

El presidente de Socaportuguesa indicó que esperan sentarse con los representantes del Gobierno nacional antes que inicie la próxima zafra, para revisar los precios y ajustarlos a la realidad, pues de lo contrario no podrían arrancar las labores por mucho deseos que tengan, “porque no tendríamos cómo cubrir los gastos de producción”.

De igual modo, Oscar Contreras comentó que están a la espera de una respuesta de un informe técnico que presentó el sector cañicultor en la última reunión de la mesa técnica del Motor Agroalimentario, donde se planteó llevar de 90 mil a 230 mil hectáreas la producción para en un lapso de 6 años cubrir las necesidades de consumo de azúcar a nivel nacional. “Si nos dan respuesta a esos requerimiento podríamos sacar de terapia intensiva a la cañicultura”, afirmó.