Trabajadores del campo abandonan las fincas por temor a perder la vida

Una merma significativa de trabajadores del campo han registrado las unidades de producción de Portuguesa, debido al riesgo al que se exponen los obreros y demás personal por el incremento de robos y otros delitos por parte de grupos armados que irrumpen constantemente en los predios.

Miguel Ángel Carrasquero, presidente de la Sociedad de Ganaderos del estado Portuguesa (Sogapor), manifestó además que el abigeato se mantiene en el estado, y en todo el país.

“Hemos tenido empleados que han dejado de trabajar en las fincas por temor, ya que en muchas ocasiones los han golpeado grupos de personas que ingresas robar. Los atacan, amenazan a sus familias, y esto ha hecho que muchos de estos trabajadores abandonen las unidades de producción”, denunció.

Señaló que esta situación es muy crítica, debido a que se ve afectado el proceso de producción, especialmente en las fincas lecheras. “Se va un vaquero o un ordeñador y nos queda la vaca sin ordeñar y esto se convierte en un grave problema, especialmente ahora que tenemos tanta necesidad de alimentos”, argumentó.

El presidente de Sogapor manifestó, que en sectores como Guanarito, algunos ganaderos que también se dedican a la agricultura han sido afectados con el robo de siembras, como es el caso de la yuca. “Son grandes grupos de personas que ingresan a los cultivos y no hay manera de controlarlos”, insistió.

Carrasquero repudió que la inseguridad no sea atacada de manera contundente, como se atacan en algunos casos las protestas. “Hemos visto el poder de los organismos con armas, hombres y vehículos, que deberían utilizarse también para disminuir la inseguridad en el sector agropecuario que es la base de un país. Si esto se implementara otra sería la situación”, enfatizó.

El dirigente del sector ganadero, solicitó que sea activado un dispositivo de seguridad, porque pronto iniciará la cosecha de cereales y los productores temen por su seguridad. “Porque ahora no se están registrando robos como antes que se llevaban dos sacos de jojoto, actualmente se llevan un camión cargado, y si eso no es controlado las consecuencias pueden ser muy graves”, recalcó.

Respaldo

Miguel Angel Carrasquero, presidente de Sogapor, repudió la acción de retaliación política contra el presidente de Fedenaga, Carlos Odoardo Albornoz, a quien el Gobierno le quitó su finca por defender el derecho a vivir en libertad.

“Arremeter contra su propiedad, que está en perfecta producción, es algo que no debería suceder. Rechazamos estas acciones contra los dirigentes gremiales y ratificamos que el sector agropecuario está dispuesto a trabajar; nosotros no queremos más colas, no queremos que los Clap se institucionalicen, queremos que el ciudadano tenga a su disposición los alimentos que quiera comprar”, enfatizó.