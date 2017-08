“Un buen Gobierno no es aquel que regala y regala a la gente”

A modo de reflexión y tras los resultados de la elección de los constituyentes, la ex gobernadora Antonia Muñoz, dirigente regional del Partido Socialista Unido de Venezuela afirma que hay en la actualidad el derecho y el deber de trabajar por la Patria y advierte que “el Gobierno no puede propugnar que la gente solo quiere regalos”.

“No es posible que la gente se acostumbre solo a regalos y que la mayoría quiera que le paguen sin trabajar, miren eso es un daño terrible que se le hace a la sociedad e incluso, esa visión va en contra de la Constitución”, afirma Muñoz.

En sus declaraciones, dejó claro estar de acuerdo con que a la gente se le regale el pescado mientras se enseña a pescar, pero alerta que es pernicioso gobernar regalando en todo momento el pescado a la gente porque con esa práctica lo único que se consigue es crear vagos y vagas, personas sin responsabilidad que creen que un buen gobierno es el que da, regala y regala siempre.

Agrega que es válida una política de dar a los niños y niñas porque ellos están en formación y deben ser protegidos para que el día de mañana sean unos buenos ciudadanos. Asimismo, admite que es también viable dar a las personas de la tercera edad que entregaron todo y necesitan realmente, y a aquellas madres con varios hijos en condición de minusvalía y que no pueden trabajar porque deben atenderlos.

Muñoz dijo en sus declaraciones que la educación y el trabajo son fundamentales para la sociedad. Recordó palabras del apóstol Pablo, quien dijo, “para comer hay que trabajar primero y aquel que no trabaje que no coma”. Apuntó que comparte a plenitud ese criterio, así como el hecho de que todos los programas sociales deben basarse en regalar el pescado mientras se enseña a pescar, no luego cuando ya se maneja el oficio, porque la gente buena, sana, con manos, piernas y cerebro pensante puede y debe contribuir en gran medida con el desarrollo del país.