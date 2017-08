Desde el municipio Agua Blanca, el alcalde Primitivo Cedeño expresó su disposición a trabajar desde ya por el triunfo de Rafael Calles a la Gobernación de Portuguesa, reconociendo que si bien aspiraba ser el abanderado de la revolución, “el alto mando político del partido tomó una decisión, y nosotros alineados, como un solo equipo, vamos con todo”.

Acompañado de sus pares Nubia Cupare (Araure), Efrén Pérez (Páez), Lucidia Ruiz (Esteller), Onofrio Cavallo (Turén), Otoniel Meléndez (Santa Rosalía), Leonel Pérez (Guanarito), Alirio Bonilla (Papelón), Carlos Molina (Ospino), Armando Rivas, (San Genaro de Boconoíto), Alfredo Mendoza (Sucre), Cedeño insistió en que “unidos como un solo equipo, haremos que Portuguesa sea el estado más votado de la revolución”.

-Quienes realmente son revolucionario, quienes están haciendo un gran esfuerzo para que Venezuela salga adelante, tienen que ir unidos a votar por nuestro candidato, porque además tenemos que destacar que es la primera vez que todos los alcaldes de la revolución estamos unidos en torno a un mismo candidato, agregó Cedeño.

Arranca la campaña

El aún alcalde de Guanare, Rafael Calles, agradeció el respaldo de los demás mandatarios municipales de la revolución y dejó claro que “cualquiera pudo haber sido el candidato; todos los nombres que se manejaban, el de Primitivo Cedeño, Reinaldo Castañeda, el del comandante Wilmar Castro, tenían las mismas posibilidades”.

Recalcó que su candidatura no fue una imposición, y que la misma fue definida a través del método de cooptación establecido en las normas del partido, debido a que las circunstancias políticas actuales no permitían ir a unas primarias. “Pudo haber sido distinto, como otras veces ha pasado, que nos trajeran a Portuguesa un candidato desconocido, pero no fue así”, señaló.

Calles indicó que desde ya arranca con un esquema de campaña de 60 días, comenzando hoy domingo en Santa Rosalía donde estará participando en el programa radial del alcalde Otoniel Meléndez; para mañana lunes –a las 2:00 pm- estará encabezando una gran marcha desde la plaza Bolívar de Guanare hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), actividad que contará con la presencia del vicepresidente de la República, Tareck El Asissami y el ministro Wilmar Castro Soteldo.

“Los primeros 20 días los estaremos dedicado a la organización de las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y del Gran Polo Patriótico (GPP); luego tendremos 20 días para reunirnos con los Clap, Ubch, Somos Venezuela y todas las organizaciones sociales y políticas de la revolución; y la última etapa de 20 días será el casa a casa, asambleas y marchas”, detalló.

Asimismo, Calles dijo que está abierto a conversaciones con la exmandataria regional Antonia Muñoz quien se preinscribió por iniciativa propia. “Yo le mandé un mensaje a la profesora Antonia, estoy a la espera de su respuesta; la reconocemos, sin dudas, como una persona dentro de la revolución que cumplió un papel importante cuando le correspondió; y no es nuestro enemigo, nuestro enemigo es la derecha que ha venido tratando de quitar la libertad a nuestro pueblo”, aclaró.