Edgar Miranda recorrió Mesa de Cavacas: Desabastecimiento y falta de agua preocupan más que la inseguridad

En recorrido realizado por la Parroquia Mesa de Cavacas del municipio Guanare, el candidato a Gobernador, Edgar Miranda, constató que ante la ineficiencia gubernamental, ya el desabastecimiento y la falta de agua, desplazaron a la inseguridad como principal problema social.

Señaló Miranda, que no hubo vivienda visitada donde las personas no se quejaran porque no consiguen alimentos. Dijo que hay sectores de Mesa de Cavacas en los que las bolsas de los Comités de Abastecimiento y Producción (Clap) no están llegando con regularidad, y esto impide el acceso a precios regulados de múltiples productos.

El aspirante a la gobernación del estado, quien se medirá en las primarias de la Mesa de Unidad Democrática este domingo, se comprometió a solventar todos estos problemas en las comunidades, los cuales tienen mucho que ver con el sentido común y la coordinación entre gobierno y consejos comunales.

Respecto a los problemas de inseguridad, Miranda aseveró que se debe comenzar por la dotación de la Policía con nuevos uniformes, armamento adecuado y unidades para la movilización, lo que no se hace actualmente porque las autoridades prefieren ocuparse de otras cosas.